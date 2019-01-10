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Jandarmadan operasyonu: geçirildi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda geçirildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.1.2019 08:49 Güncelleme Tarihi: 10.1.2019 08:53
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 30 kilo eroin ele geçirildi

Jandarma ekipleri Ş.B.'nin yurt dışından yasadışı yollarla yurda sokulan yüklü miktarda uyuşturucu maddeye İstanbul'da satmaya çalıştığını belirledi.
Avcılar'da iş yeri bulunan Ş.B.'nin uyuşturucu madde yüklü aracını dikkat çekmemek ve güvenlik kameralarına yakalanmamak için genellikle tenha ara sokaklara park ettiği belirlendi.

Harekete geçen jandarma ekipleri araçta yaptığı aramada bagajdaki bir çanta içerisinde paketlenmiş halde 30 kilo eroin ele geçirdi.
Operasyonu izleyen vatandaşlar, "Allah sizden razı olsun, elleriniz dert görmesinö dediği duyuldu.

Şüpheli Ş.B. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, şüphelinin bağlantılı olduğu kişilere yönelik soruşturmaya devam ediliyor.

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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 30 kilo eroin ele geçirildi
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