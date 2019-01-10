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3 ilde operasyonu

Konya merkezli 3 ilde /PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında,  personeli 12 muvazzaf asker gözaltına alındı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.1.2019 19:50
Konya merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu

Konya Cumhuriyet Başsavcılı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün askeri mahrem yapılanmasında yer aldıkları tespit edilen 15 muvazzaf astsubay hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bu sabah Konya merkezli 3 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli olduğu öğrenilen 12 muvazzaf astsubay gözaltına alındı. 3 şüpheliyi yakalamak için ise çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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Konya merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu
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