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'de zanlısı tutuklandı

'de, çalıntı plaka taktığı otomobille küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptığı öne sürülen 1 kişi tutuklandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.1.2019 17:34
Mersin'de hırsızlık zanlısı tutuklandı

Merkez Akdeniz ilçe sınırları içerisindeki Esenli Mahallesi'nde 4 küçük baş hayvanın çalınması sonrası hırsızları yakalamak için çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerden şüphelilerin kullandıkları aracın plakasına ulaşan jandarma, kısa sürede 2 hırsızı yakaladı. Araçtaki aramada 2 çalıntı plaka, 1 av tüfeği, 2 bıçak ve 1 demir kesme makası ele geçiren ekipler, zanlıları sorgulamak üzere karakola götürdü.

Sorgularının ardından hakim karşısına çıkarılan zanlılardan 1'i tutuklanırken, bu olayın ardından 16 hırsızlık olayının daha aydınlatıldığı bildirildi.

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Mersin'de hırsızlık zanlısı tutuklandı
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