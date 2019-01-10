Ölen arkadaşlarını bırakıp kaçtılar

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Manisa'nın Akhisar ilçesinde, hakkında kayıp ihbarı yapılan zabıta memuru dereye devrilmiş aracın içinde ölü olarak bulundu. Kaza yapan araçta ikisi kadın 3 kişinin daha olduğu, ancak kazayı kimseye haber vermedikleri ortaya çıktı.Alınan bilgiye göre, Ilıcak Deresi'ne devrilmiş hafif ticari araç olduğu ihbarı üzerine bölgeye giden İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sürücü koltuğunda bir kişinin cesedine rastladı. Soruşturma başlatan ekipler, cesedin eşi tarafından kayıp müracaatı yapılan Akhisar Belediyesi'nde görevli zabıta memuru M.D.'ye ait olduğunu belirledi.M.D.'nin cesedi ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, kaza yapan araçta sürücü ile ikisi kadın 3 kişinin daha olduğunu belirledi. Kadın şüpheliler S.B. (35) ve G.M. (34) ile araçtaki erkek şüpheli N.E. (40) gözaltına alındı.Şüphelilerin verdikleri ilk ifadelerinde, ilçe yakınlarında gece birlikte alkol aldıktan sonra Akhisar'a dönerken aracın yoldan çıkarak dereye devrildiğini söyledikleri öğrenildi. Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan ancak sıkışan sürücü M.D.'ye müdahale etmeyen şüphelilerin, jandarma tarafından tespit edilinceye kadar hiç kimseye olay hakkında bilgi vermedikleri belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.