Palu ailesine canlı yayında gözaltı

BUGÜN NELER OLDU

Tüm Türkiye'yi ekran başına kilitleyen Palu ailesinde savcılık devreye girdi ve 7 kişi canlı yayında gözaltına alındı.atv'de ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ilk olarak 24 Aralık'ta ekrana gelen Palu ailesi, Türkiye'nin gündemine oturdu. Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşayan Meryem Tahnal 2008'de, kızı Melike Tahnal da 2009'da kayboldu. Kayıp anne ve kızının öldürülerek gömüldüğü ihtimalinde tüm oklar kendisini Cinci Hoca diye tanıtan enişte Tuncer Ustael'e döndü. Hakkında cinayet, tecavüz ve darp iddiaları bulunan Tuncer Ustael ve eşi Emine Ustael dün yine Müge Anlı ile Tatlı Sert programı stüdyosunda yerini aldı.Program sırasında tartışmalar sürerken Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Kocaeli'deki aile fertleri gözaltına alındıktan sonra olayların merkezinde olan damat Tuncer Ustael ve eşi Emine Usluel de atv stüdyosunda polislerce gözaltına alındı. Ustael ve eşinin "kasten adam öldürme suçundan" gözaltına alındığı belirtildi. Ustael ilk açıklamasında, "Neyse gerçekleri söylüyorum. Biz adam falan öldürmedik. Yemin ederim ki biz öyle bir şey yapmadık" dedi. Ailenin tüm fertleri kasten adam öldürme suçundan gözaltına alındı.Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Ekipleri Meryem Tanhal ve kızı Melike'nin ölümüyle ilgili şüpheliler arasında bulunan Palu ailesinin fertlerini gözaltına aldı. Müge Anlı ekiplerinin de evde olduğu ve canlı yayında olduğu sırada eve gelen polisler Anne Havva Palu, ağabey İsa Palu, kardeşler Fatih Palu, Ayşe Palu ve baba Harun Palu'yu gözaltına aldı. Aile üyeleri sorgulanmak üzere Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Gözaltıların yanı sıra polis ekipleri, evde arama yaptı. Yaşananlar karşısında Müge Anlı gözyaşlarını tutamadı. Öte yandan, Meryem ile kızı Melike Tahnal'ın cesedinin gömüldüğü belirtilen bölgedeki kazı çalışmaları da devam ediyor. Bölgede geçtiğimiz günlerde 20 santimetrelik bir kemik bulunmuştu.Elazığ'ın bir ilçesi olan Palu'da yaşayanlar aileye tepkili. Palu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Fadıl Ülgen, haklarında cinayet, çocuk istismarı, aile içi şiddet gibi iddialarla gündemden düşmeyen Palu ailesi ile hiçbir ilgilerinin bulunmadığını vurgulayarak "Türkiye'nin pekçok kentinden arayıp, Palu ailesini soruyorlar. Palulular'ın aile yapısında terbiye vardır, sevgi ve saygı vardır. Ailenin soyadı benzerliği dışında ilçemizle hiçbir bağı yok. İlçemizin bu tür olumsuz konularla ilgisiz bir şekilde anılması hoş değil" dedi.