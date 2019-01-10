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Sobadan bir günde 3 ölüm

Giriş Tarihi: 10.1.2019
Sobadan bir günde 3 ölüm
Kütahya'nın Simav ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Ali (79) ve Ayşe (72) Yalçın çifti hayatını kaybetti. Yaşlı çiftin, ısınmak için kullandıkları odadaki sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi. Çiftin cesedi, Simav Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine bağlı Aşağıgöklü Mahalesi'nde yaşayan Karadağ ailesinden de haber alamayan yakınları eve gitti. Hacer Karadağ (53) ile çocukları Şerif (16) ve Halil Karadağ'ı (13) baygın bulan yakınları 112'ye bildirdi. Annenin öldüğü çocukların durumunun ağır olduğu belirlendi.

İhsan TUNÇOĞLU-Mehmet YILDIRIM
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