Torunumu ölüme terk edip kaçtı

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Aydın'da CHP Germencik Gençlik Kolları Başkanı Onur Kocabaş'ın otomobiliyle, bisikletine çarpıp ölümüne neden olduğu İlyas Uzuner'in (24) aynı adı taşıdığı dedesi İlyas Uzuner SABAH'a konuştu. Kazanın gece saat 23.00'te olması nedeniyle kimsenin görmediğini anlatan dede Uzuner şunları söyledi: "Torunum kazadan sonra 1.5 saat olay yerinde yaralı kalmış. Torunumun beynindeki kanama nedeniyle pıhtı oluşmuş. Doktorlar 'daha erken getirilseydi kurtulabilirdi' Bu kaza değil resmen cinayet. Çarpıp kaçmasaydı belki şu an yaşıyor olacaktı. Bir insanda vicdan olacak. Onda vicdan olsaydı, kaçmaz, hemen ambulans çağırırdı. Şikayetçi oldum ve gereken cezaya çarptırılmasını istiyorum. Torunum İlyas önümüzdeki günlerde nişanlanacaktı" dedi.