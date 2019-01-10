Türkiye’nin konuştuğu o cani hakim karşısında

İstanbul Gaziosmanpaşa'da meydana gelen olayda, Gaziantep'te cezaevi firarisi olan ve 29 ayrı suçtan kaydı bulunan Ahmet Tazeoğlu (31), birlikte yaşadığı sevgilisi Dilek İnce (16)'yı, iddiaya göre para karşılığı fuhuş yapmaya zorladı. Bunu kabul etmeyen İnce, beraber yaşadığı sevgilisinin kız kardeşinin yardımıyla evden kaçarak, ailesinin yanına gitmek için otogara gitti. Kız arkadaşının evden kaçtığını öğrenen Tazeoğlu, sevgilisinin arkasından otogara giderek ailesinin yanına gitmek isteyen Dilek İnce'yi otogardan alıp yaşadıkları eve geri getirdi.

EŞARBI İLE BOĞARAK ÖLDÜRDÜ

Kız arakadaşıyla tartışmaya başlayan Tazeoğlu, Dilek İnce'yi eşarbı ile boğarak öldürdü. Sevgilisinin kaçmaya çalıştığı bavuldaki elbiseleri çıkartarak cesedini bavulun içerisine koyan Tazeoğlu, bavulu kaldıkları evlerine yakın bulunan bir gecekondunun içerisine bıraktı. Olay sonrası kaçmaya çalışan Tazeoğlu, bağırış seslerinin duyulması üzerine eve girmeye çalışan yakınlarının içeri girmemesi için üzerinde bulunan tabanca ile havaya birkaç el ateş açtı. Silah seslerini duyan yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede Dilek İnce'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

BİR ÇOK SUÇTAN SABIKASI VAR

Sevgilisini para karşılığı fuhuşa zorladığı iddia edilen Ahmet Tazeoğlu'nun çocuk istismarı ve hırsızlıktan 29 ayrı suç kaydının bulunduğu belirlendi. Gaziantep'te ailesiyle birlikte yaşan Dilek İnce'nin daha öncede Ahmet Tazeoğlu tarafından kaçırıldığı ortaya çıktı.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

İşlediği cinayeti itiraf ettikten sonra tutuklu olarak yargılanmasına devam edilen Ahmet Tazeoğlu İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Burada ifade veren Tazeoğlu: "Dilek İnce ile tanıştığımda 18 yaşını doldurduğunu söylemişti. Dilek bir gün benim kapımı çalarak babasının Antalya'dan geleceğini ve onunla aynı evde kalmak istemediğini söyledi. Böylece Dilek'i de yanıma alarak İstanbul'a gittik. Burada bana uyuşturucu temin eden bir arkadaşımın evinde yaşamaya başladık. Dilek ablamların oturduğu eve giderek benim kendisini sattığımı söyledi ancak ben böyle bir şey yapmadım" şeklinde ifade verdi. Yargılama önümüzdeki günlerde devam edecek.