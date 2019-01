Ukrayna canisi dehşeti anlattı: İki can aldım ölümü hak ettim

BUGÜN NELER OLDU

Ukrayna'da iki Türk genç kızı öldüren Hüsnü Can Ç. cinayeti hâkim karşısında anlattı: Buket bana, 'Seninle olmaktansa ölmeyi tercih ederim' deyince masadaki bıçağı aldım ve öldürdüm. Gözüm karardığı için ikinci cinayeti işledim. İki can aldım ölümü hak ettim" dedi.Ukrayna'da tıp fakültesi öğrencileri Buket Yıldız ile Zeynep Hüsünbeyi'ni katleden zanlı Hüsnü Can Ç., Pendik'te babasının mezarı başında yakalandıktan sonra götürüldüğü Asayiş Şube Cinayet Büro'da susma hakkını kullanmış, çıkarıldığı mahkemede tutuklanmıştı. Savcılıkta ve mahkemede ifade veren katil zanlısı, Türkiye'yi yasa boğan cinayeti soğukkanlı bir şekilde anlattı. Kız arkadaşı olduğunu iddia ettiği Buket Yıldız'dan "Hayatta tutunacak tek dalımdır" diye bahseden Hüsnü Can Ç.'nin anlattıkları özetle şu şekilde:Ş.A. isimli kişiyle görüşüyordu. 31 Aralık akşamı, 'Neden benimle birlikte olmuyorsun' diye sorduğumda, 'Seninle olmaktansa ölmeyi tercih ederim' dedi. Kendisini ikna etmek için peşinden gittim, aynı sözleri tekrarladı. Masada bıçak vardı. Bıçağı alıp öldürdüm. Aynı bıçakla intihar etmek istedim, beceremedim.Zeynep'in daireye girdiğini fark ettim. İlk önce olayı anlamadı. Bana biraz yaklaşınca boğazından tuttum. Aynı şekilde bıçakladım. Yere düştü. Gözüm karardığı için ikinci cinayeti işledim.Olaydan sonra yere votka döktüm. Kendimi evle birlikte yakacaktım, vazgeçtim. Hırsızlık süsü vermek için laptop ve telefonlarını alıp havalimanına gittim.2 Ocak'ta bilet aldım. İstanbul'a gelip babamın mezarı başında intihar etmeye karar verdim. İntiharı bıçakla düşündüm. Yanımda tabanca da vardı. Polise korkmaları için ateş edecektim. Onlar da bana ateş ederek beni öldüreceklerdi. Bu şekilde ölmüş olacaktım.İki insanın hayatını aldığım için çok pişmanım. Açıkçası ben ölümü hak ettim. Başka diyeceğim yok"Gözaltında olduğu sırada güldüğü anlar dikkat çeken Hüsnü Can Ç. "O sırada aklıma o olay geldi, ondan güldüm." dedi. Katil zanlısının, Türkiye'de kaldığı süre boyunca hiçbir yakını tarafından aranmadığı belirlendi.