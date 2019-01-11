Akdeniz beşik gibi sallandı

BUGÜN NELER OLDU

Akdeniz'de ard arda iki deprem meydana geldi. Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında dün meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremden 11 dakika sonra 4.7 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, ilk deprem saat 21.24'te yerin 8 kilometre altında 4.8 büyüklüğünde kaydedildi. Kısa süre sonra yine Datça ilçesinin 230 kilometre açığında saat 21.35'te 4.7 büyüklüğünde bir sarsıntı daha tespit edildi. Depremin yaklaşık 6.5 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.