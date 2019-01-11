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beşik gibi sallandı

Giriş Tarihi: 11.1.2019
Akdeniz beşik gibi sallandı
Akdeniz'de ard arda iki deprem meydana geldi. Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında dün meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremden 11 dakika sonra 4.7 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, ilk deprem saat 21.24'te yerin 8 kilometre altında 4.8 büyüklüğünde kaydedildi. Kısa süre sonra yine Datça ilçesinin 230 kilometre açığında saat 21.35'te 4.7 büyüklüğünde bir sarsıntı daha tespit edildi. Depremin yaklaşık 6.5 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
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Akdeniz beşik gibi sallandı
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