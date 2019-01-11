Beş kişiyi öldürdü, bira ve sigara alıp yoluna devam etti

Sivas'ın Şarkışla ilçesi Ortaköy'de 22 Mart 2018 tarihinde Fırat Yurdakul, sevdiği kızla evlenmesine mani olan kızın babası Tarık Esen, annesi Cennet Esen, kızın dedesi İbrahim Esen, köyde bulunan bakkal Celal Koral ve oğlu Taylan Koral'ı tüfekle öldürüp, çaldığı araçla kaçarken Kahramanmaraş'ta yakalanmıştı.



Sivas 1. Ağır Ceza Mahkemesinde, beş kişiyi öldüren cinayet zanlısının yargılanmasına bugün başlandı. Trabzon Beşikdüzü T Tipi Cezaevi'nde yatan zanlı duruşmaya SEGBİS sistemi üzerinden katılırken, olayda hayatlarını kaybeden Esen ailesinden duruşmaya katılan olmadı. Koral ailesi ise avukatları ile duruşmada hazır bulundu.



KAN DONDURAN İFADELER



SEGBİS sistemi üzerinden duruşmaya katılan Yurdakul'un ifadeleri dikkat çekti. Zanlı ifadesinde beş kişiyi öldürdükten sonra çaldığı; bira, sigara ve öldürdüğü Celal Koral'a ait otomobille annesini görmek üzere Adana'ya giderken yakalandığını söyledi. Zanlı ifadesinde, Pınar Esen ile evlenmek istediğini, durumu telefonla babasına anlattığında hakarete uğradığını belirtip, olay günü köye gidip yanına aldığı tüfekle ailenin yaşadığı eve yaklaştığını belirtti. Önce evin içerisindeki konuşmaları dinlediğini belirten cinayet zanlısı, bir anda kapıya çıkan Tarık Esen'i kendisine hakaret etmesi üzerine vurduğunu, tüfeği elinden almak isteyen Cennet Esen'i de vurduğunu, sevdiği kızın dedesi İbrahim Esen'i ise silah aradığını düşündüğünü için vurduğunu söyledi.



HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ BİRA ALMAYA GİTTİ



Zanlı ifadesinde, üç kişiyi vurduktan sonra tüfeği yol üzerinde bir yere bırakıp bira ve sigara almak için köy bakkalına gittiğini söyledi. Celal Koral'ın birikmiş borçlarından dolayı kendisine borç bira ve sigara vermemesi üzerine tartıştıklarını, bu nedenle dönüp tüfeğini alarak Celal Koral'ı da vurduğunu açıkladı.



AMAN DİLEYEN ARKADAŞINI DA VURDU



Zanlı ifadesine göre, Celal Koral'ı vurduktan sonra tüfeği oğlu Taylan Koral'a doğrulttu. Zanlı önceden arkadaşı olan Taylan Koral'ın kendisine "Abi bana da mı kıyacaksın" diyerek kendisini öldürmemesi için yalvardığını ancak ona da ateş ettiğini belirtti.



BİRA VE SİGARA ALIP KAÇTI



Zanlı beş kişiyi öldürdükten sonra bakkaldan bira, sigara, bir miktar para alarak öldürdüğü Celal Koral'ın aracını da çalarak köyden ayrıldığını söyledi. Yurdakul, Adana'da yaşayan annesini son kez görmek için Adana'ya gitmek isterken Şanlıurfa'da güvenlik güçleri tarafından yakalandığını sözlerine ekledi. Beş kişiyi öldüren zanlı, hakim karşısında pişman olduğunu da dile getirdi.

Duruşma diğer tanıkların da dinlenmesi için 14 Şubat 2019 tarihine ertelendi.

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