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Haftanın Aktüel ürünleri açıklandı! 11 Ocak 2019 kataloğunda yarın hangi ürünler satışa çıkacak?

aktüel ürünleri yeni yılda yine aynı ilgi ile en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Özellikle ev hanımları bu hafta satışa sunulacak ürünleri yakından takip ediyor. 11 Ocak kataloğunda yine birbirinden sürpriz ürünler sizleri bekliyor. BİM, resmi internet sitesi üzerinden yeni haftanın indirimli listesini açıkladı. Ütü, katlanır yatak, ısıtıcı, her çeşit boyda valiz, kurutmalık, battaniye, doğrayıcı ve çok daha fazlası satışta olacak. İşte 11 Ocak BİM aktüel kataloğunun tamamı!

Giriş Tarihi: 11.1.2019 09:18 Güncelleme Tarihi: 11.1.2019 09:19
Haftanın BİM Aktüel ürünleri açıklandı! 11 Ocak 2019 BİM aktüel kataloğunda yarın hangi ürünler satışa çıkacak?

2019'un ilk haftasında özellikle ev hanımları bu ürünleri yine yakından takibe aldı. BİM aktüel kataloğunda yer alan indirimli ürünler ile ihtiyaçlarını gidermek isteyen kişiler 11 Ocak Cuma sabahından itibaren bu ürünlere sahip olmak için yine yola koyulacak. BİM aktüel ürünlerinin birçoğunun yine erken saatlerde tükenmesi bekleniyor. Ütü, katlanır yatak, ısıtıcı, her çeşit boyda valiz, kurutmalık, battaniye, doğrayıcı ve daha birçok bu ürünlerden bazıları. İşte 11 Ocak BİM aktüel kataloğu...

BİM AKTÜEL ÜRÜNLERİ 11 OCAK CUMA

İşte BİM aktüel ürünleri;

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Haftanın BİM Aktüel ürünleri açıklandı! 11 Ocak 2019 BİM aktüel kataloğunda yarın hangi ürünler satışa çıkacak?
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