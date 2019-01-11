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Bir ay boyunca konuşamayacak

ALİ OKTAY
ALİ OKTAY Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.1.2019
Bir ay boyunca konuşamayacak
Ünlü sunucu Ece Erken'in 4 yıl önce boşandığı eski eşi Serkan Uçar'ın ağabeyinin eşi Güldeniz Uçar, Ece Erken ile Bircan Bali'den korunmak için İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Uçar, Erken'in 3 ay önce televizyon programında kendisine "motor" ve "dolandırıcı" diyecek kadar ileri giderek ağır hakaretlerde bulunduğunu öne sürdü. Mahkeme Erken ve Bali'nin 1 ay süreyle evli ve iki çocuk annesi Uçar'a şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına karar verdi.
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Bir ay boyunca konuşamayacak
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