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Boya imalathanesi yangınında 4 kişi yaralandı

’te bir boya imalathanesinde çıkan yangında 2’si ağır 4 kişi yaralanırken, alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.1.2019 18:54 Güncelleme Tarihi: 11.1.2019 19:06
Boya imalathanesi yangınında 4 kişi yaralandı

Gaziantep'te Küsget Sanayi sitesinde Durmuş Mestanoğlu'na ait boya imalathanesinde boya kazanının patlaması sonucu yangın çıktı. Patlamanın etkisiyle imalathanenin tavanı çöktü. Olayda 4 kişinin yaralandı yaralıların 3'ü Suriye uyruklu diğerinin ise işletme sahibi Durmuş Mestanoğlu olduğu öğrenildi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla ilk müdahalelerinin ardından çeşitli hastanelere sevk edildi.

PATLAMA ANI KAMERADA

Sanayi sitesindeki fabrikada çıkan yangında patlama anı cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Sanayi sitesinde çıkan yangında patlama anı kamerada

Yangına Gaziantep Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 15 araç, 35 personel ile müdahale etti. Yaklaşık 1.5 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı.
Yaralılardan ismi bilinmeyen Suriye uyruklu bir şahıs ile İmalat Sahibi Durmuş Mestanoğlu'nun durumlarının ağır olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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