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Dolandırılan şehit annesinin inekleri bulundu

2015 yılında şehit olan Kıdemli Başçavuş Nurettin Öztürk'ün ailesinin 12 ineğini çalan hırsızlar bugün yakalandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.1.2019 18:49
Dolandırılan şehit annesinin inekleri bulundu

Şehit Astsubay Nurettin Öztürk'ün ailesi, dolandırılarak kendilerinden alınan 12 ineğin teslim edilmesinin sevincini yaşıyor.

Hayvanlarını teslim alan Habip Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayvanlarının bulunmasından dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

Emeği geçenlere teşekkür eden Öztürk, "Allah devletimize zeval vermesin. Devletimiz arkamızda olmasaydı biz hayvanlarımızı bulamazdık." dedi.

Elife Öztürk de vücutlarında yara olan hayvanları veterinere götürdüklerini dile getirdi. Hayvanların bir hafta kontrol altında tutulacağını aktaran Öztürk, "Allah Cumhurbaşkanımdan, valimden, kaymakamımdan, komutanlarımdan, bulanlardan, getirenlerden, gazetecilerden razı olsun. Hayvanlarım bulunduğu için çok mutluyum. " diye konuştu.

Öte yandan, Ankara'da gözaltına alındıktan sonra Sulakyurt İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edilen A.K, F.Ş. ve F.K. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kars'taki bir operasyonda 2016 yılında şehit olan Jandarma Astsubay Nurettin Öztürk'ün, Kırıkkale'de yaşayan ve hayvancılıkla geçinen ailesi, bakamadığı için 12 ineğini satılığa çıkarmış, şüpheliler ödeme yapmak üzere senet karşılığı inekleri teslim alıp ortadan kaybolmuştu. Senetlerin ödenmemesi üzerine dolandırıldığını fark eden şehit ailesi emniyete başvurmuştu.

Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, A.K, F.Ş. ve F.K. gözaltına alınmıştı.

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Dolandırılan şehit annesinin inekleri bulundu
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