Gözlük çalan diplomat kefaletle serbest kaldı

BUGÜN NELER OLDU

Dubai'den ülkesi İtalya'ya 7 Ocak'ta aktarmalı olarak giderken İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki free shoptan 185 euro'luk güneş gözlüğü çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan İtalyan diplomat Francesco Giannuzzi (60) tutuklama istemiyle sevk edildiği Bakırköy Adliyesi'nde nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından 50 bin lira kefaletle serbest bırakıldı.Bari'de Belediye Meclis Üyesi olan Giannuzzi ifadesinde, "Büyük ihtimalle tuvalette elimi yıkarken gözlüğü orada unuttum. Dalgınlığıma gelmiştir. Daha önce de free shop'lardan çok fazla alışveriş yaptım. Fişlerim mevcut. Durumum itibariyle hırsızlık yapacak biri değilim. Dalgınlığıma gelmiştir. Hatamı kabul ediyorum. Ürünün bedelini ödemeye hazırım. Şu anda bile ödemeye hazırım" dedi. Yapılan aramalarda gözlük bulunamazken, nöbetçi mahkeme kırmızı pasaport sahibi İtalyan politikacıyı 50 bin lira nakdi kefaletle serbest bıraktı.