İstanbul'da skandal olay! Hastayı ameliyathanede unuttular

İstanbul'da bir hastanede böbrek ameliyatı için bıçak altına yatan 34 yaşındaki Buğra Kiftir, ameliyathanede unutuldu. Saatler sonra fark edilen genç adam yaşadığı olayın şaşkınlığını üzerinden atamadı.

"GENELDE SARGI BEZİ, MAKAS UNUTULDUĞU SÖYLENİR"

Ameliyathanede unutulan Kiftir, "Genelde sargı bezi, makas unutulduğu söylenir. Beni tamamen ameliyathanede unuttular. Doktorların çıktığı ve mesai saatlerinin bittiği söylendi. Ancak ben 4-5 saat orada yatıyor bir şekilde bekledim. Kesinlikle skandal bir durum. Orada unutuldum fakat yaşlı bir insan ya da ufak bir çocuk da yerimde olabilirdi." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Buğra Kiftir, hastane hakkında şikayetçi olacağını söyledi.

