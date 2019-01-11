İZBAN hattına kaya düştü, seferler aksadı

Bugün saat 06.30 sıralarında, İZBAN hattının Kemer-Şirinyer İstasyonları arasındaki bölümüne, iki gündür süren yağışın etkisiyle yumuşayan zeminden kayan kaya parçası düştü. Kaya parçası hatlardan birinin kapanmasına neden oldu. Kısa süreli seferlerde aksamaya neden olan kaya, görevliler tarafından kalırıldı. Seferler yaklaşık 1 saat yaşanan aksamanın ardından normale döndü. Vatandaşlar yaşanılan aksaklığı sosyal medyadan paylaşarak, yetkililerden sorun yaşanmaması için önlem alınmasını istedi.

Bir ay boyunca grev nedeniyle yolcu taşımacılığı yapılmayan İZBAN'daki grev, 8 Ocak günü yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 60 gün süreyle ertelenmişti.