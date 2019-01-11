Konya'da esrarengiz araçtan silahlı saldırı!

YARIM SAAT SONRA BİR KİŞİ DAHA YARALANDI
İlk olaydan yaklaşık yarım saat sonra polis ekiplerine merkez Selçuklu İlçesi Mehmet Akif Mahallesi Dikiciler Sokak üzerinde de bir şahsın silahla vurulduğu ihbarı geldi. Olay yerine giden polis ekipleri bir mağazada müdür olduğu öğrenilen Oktay T.'nin (33) de topuğundan vurulduğunu gördü. Oktay T. de kendisinin sokak üzerinde telefonla konuştuğunu bu sırada Fahri Efendi Caddesinden bir araçtan kendisine bir şey sorulduğu ve ardından ateş açıldığını söyledi.
Şüpheli şahıslardan evine kaçarak kurtulan Oktay T. de ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise araçtan ateş edilen yerde 6 adet boş kovan buldu. Öte yandan şahısların açtığı ateş sonucunda cadde üzerinde bulunan bir iş yerinin camı da zarar gördü.
Polis ekipleri ise yaralı şahıslardan edindiği bilgiler doğrultusunda şüpheli aracın ve şüpheli ya da şüphelilerin peşine düştü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.