Haberler Yaşam Haberleri Köprüde ibretlik görüntü! Trafik canavarı böyle takla attı...

Köprüde ibretlik görüntü! Trafik canavarı böyle takla attı... FatihSultan Mehmet Köprüsü üzerinde makas atarak ilerleyen otomobil, aralarından geçerken otomobil ile kamyonete çarptıktan sonra sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Sürücü takla attıktan sonra bir süre sürüklenen otomobilden sürünerek çıkarak şans eseri sağ kurtuldu. O anlar arkadan gelen bir otomobildeki kameraya saniye saniye yansıdı.

DHA Yaşam Haberleri Giriş Tarihi: 11.1.2019 09:15 Güncelleme Tarihi: 11.1.2019 09:26