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'den son dakika yağış ve uyarısı geldi! bugün hava nasıl olacak?

Genel Müdürlüğü'nden ve kar yağışı haberleri son dakika olarak gelmeye devam ediyor. Özellikle Ocak ayına gelmemiz ile birlikte hava sıcaklıklarının çok daha düşmesi beklenirken, bu durumun aksine sıcaklıklar dün ve bugün oldukça iyi durumdalar. 'da yaşayan bireyler, bugün hava nasıl olacak? kar yağacak mı? sorularına yanıt arıyorlar. İşte merakla aratılan o soruların yanıtları...

Giriş Tarihi: 11.1.2019 08:57
Meteoroloji'den son dakika yağış ve hava durumu uyarısı geldi! İstanbul bugün hava nasıl olacak?

Genel Müdürlüğü'den son dakika ve yağış haberleri gelmeye devam ediyor. Ocak ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde kar yağışı şimdilik yurt genelini terketmiş gibi duruyor. Konuyla ilgili henüz bir bilgisi olmayan bireyler ise 'kar ne zaman yağacak' sorusunu hala aratmaya devam ediyor. Şimdilik yurdu terkeden kar yağışı yerini yağmura bırakmış gibi duruyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden konuyla ilgili İstanbullulara ciddi uyarılar gelmeye devam ediyor. Yurdun doğu kesimlerinde ise buzlanma ve don uyarıları yapılırken, biz de bu yazı da Meteoroloji'den gelen bilgiler ve raporlar doğrultusunda hava durumu tahminlerini hazırladık...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Yine bugün hava nasıl olacak sorusu da vatandaşlar tarafından oldukça sık aratılıyor. Ayrıca hala kar yağışı olup olmayacağı sorusunu da merak eden bireyler kar ne zaman yağacak sorusunu da yanıt arıyorlar. İşte tüm bu merak edilen soruların yanıtları...

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Meteoroloji'den son dakika yağış ve hava durumu uyarısı geldi! İstanbul bugün hava nasıl olacak?
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