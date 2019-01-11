Meteoroloji'den son dakika yağış ve hava durumu uyarısı geldi! İstanbul bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'den son dakika hava durumu ve yağış haberleri gelmeye devam ediyor. Ocak ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde kar yağışı şimdilik yurt genelini terketmiş gibi duruyor. Konuyla ilgili henüz bir bilgisi olmayan bireyler ise 'kar ne zaman yağacak' sorusunu hala aratmaya devam ediyor. Şimdilik yurdu terkeden kar yağışı yerini yağmura bırakmış gibi duruyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden konuyla ilgili İstanbullulara ciddi uyarılar gelmeye devam ediyor. Yurdun doğu kesimlerinde ise buzlanma ve don uyarıları yapılırken, biz de bu yazı da Meteoroloji'den gelen bilgiler ve raporlar doğrultusunda hava durumu tahminlerini hazırladık...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Yine bugün hava nasıl olacak sorusu da vatandaşlar tarafından oldukça sık aratılıyor. Ayrıca hala kar yağışı olup olmayacağı sorusunu da merak eden bireyler kar ne zaman yağacak sorusunu da yanıt arıyorlar. İşte tüm bu merak edilen soruların yanıtları...