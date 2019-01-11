Milli yazılımdan ilk mesaj “merhaba tarihi an”

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Askeri platformlar ve komuta merkezleri arasındaki taktik bilginin güvenli şekilde taşınması amacıyla geliştirilen yerli ve milli taktik veri linki yazılımı "Link-M" ilk mesajını "Merhaba Tarihi An" ifadeleriyle duyurdu.Yerli yazılım firması MilSOFT tarafından geliştirilen ve tamamen Türkiye'de üretilen "Link-M", askeri platformlar arasında milli linkle oluşturulan bir ağın kullanılmasına imkan vererek, milli telsiz, modem ve kripto sistemleriyle eş zamanlı görev yapabilmeye imkan sağlayan "Taktik Veri Linki" olarak hizmet veriyor.Yerli ve milli taktik veri linkinin NATO sistemlerindeki iznine bağlı yazılım/donanım kullanım zorunluğunu ortadan kaldırması ihracat konusunda da önemli bir potansiyel sunuyor. Link-M, bu özelliği sayesinde istenilen dost ve müttefik ülkelere, üçüncü ülkelerin izni olmaksızın satılabilecek.Değişken atmosferik şartlara rağmen azami teorik menzile yakın değerlere ulaşarak başarıyla test edilen Link-M'nin taşıdığı ilk mesaj ise "Merhaba tarihi an" oldu.Askeri sistemlerde taktik resmin ilgili paydaşlarca görülmesi, anlık karar verilmesi için hayati önem taşıyor. Süratli iletişim, sadece sesli telsiz muhaberesiyle değil, yazılı emirlerin iletilmesi, taktik bilgilerin paylaşılması, bir geminin, uçağın radarıyla gördüğü temasın diğer dost birlikler tarafından da anında kendisi görür gibi yayımlanmasıyla sağlanıyor.Komuta kontrol sistemleri, silah sistemleri ve istihbarat sistemleri arasında taktik bilgilerin gerçek zamanlı olarak değişimi, birlikler arasında iş birliği muharebe sahasındaki başarı için çok önemli bir parametre oluşturuyor.