Minik Cemre’nin çığlığı duyuldu

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Manısa'da kalp yetmezliği teşhisi konulan ve uygun bir kalp bulunana kadar yapay kalp destek cihazıyla hayata tutunan Münire Cemre Yılmaz (10), sesini Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a duyurdu. Manisa'daki bir açılış töreninde Cemre ile görüşen Erdoğan, küçük kıza destek olacağını belirterek, doktoruna talimat verdi. Erdoğan'ın doktoruyla görüştükten sonrası umutlanan Cemre, kalp nakli olacağı günü iple çekmeye başladı. 6. sınıf öğrencisi Cemre, "10 yaşındayım. Okula düzenli gidemiyorum. Arkadaşlarımla oyunlara katılamıyorum. Bilgisayara, tablet, televizyon gibi elektronik eşyalara yaklaşamıyorum. Omzumda taşıdığım çantadaki mekanizma ile yaşıyorum. Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüm. Çok istiyordum görüşmeyi ve çok mutlu oldum. Büyüyünce de kalp doktoru olmak istiyorum" diye konuştu.