Nefesler tutuldu Müge Anlı izlendi

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, atv'de program yapan Müge Anlı'nın ekrana taşıdığı ve tüm Türkiye'yi haftalardır ekran başına kilitleyen "Palu Ailesi" olayına kayıtsız kalmadı. Geçen gün gerçekleşen ve 7 kişinin gözaltına alındığı izlenme rekorları kıran bölümün ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Müge Anlı ile görüştü ve tüm bakanlıklara talimat verdiğini söyleyerek teşekkür etti.atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'de ortaya çıkan Palu Ailesi'nin yaşadıklarını Türk halkı hayretle takip etti. Aile içerisinde birçok cinayet, tecavüz ve darp içeren olayın geçen gün yayınlanan bölümü gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde rakiplerini geride bırakarak birinci oldu. Kantar Medya tarafından alınan verilere göre program Tüm Kişiler'de 7.09 izlenme oranı ve 34.94 izlenme payı, AB Sosyal Statü'de 5.11 izlenme oranı ve 33.17 izlenme payı, 20+ABC1'de 6.80 izlenme oranı ve 35.22 izlenme payı alarak en yüksek izlenme payına ulaştı. Öte yandan Palu Ailesi'nde yaşananlar #MügeAnlı etiketiyle Twitter'da en çok konuşulan konu olarak birinci sıraya girdi.Geçen gün canlı yayında Kocaeli Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla "Kasten adam öldürme suçu" kapsamında ailenin 7 ferdi gözaltına alınmıştı. Heyecanlı dakikaların yaşandığı programın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan da konu ile ilgili görüşmek için Müge Anlı'yı aradı. Konunun takipçisi olduklarını ifade eden Erdoğan Adalet, İçişleri ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlıklarına talimat verdiklerini ifade etti. Büyük bir dehşetin yaşandığı olayı tüm kalemleriyle takip edildiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan olayı ortaya çıkaran Anlı'ya da teşekkür etti.