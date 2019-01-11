O hadsize 1 yıl 10 ay hapis

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Maltepe'de lise öğrencisi Fatma Dilara Aslıhan Yiğit'i minibüste başörtüsü nedeniyle darp ettiği gerekçesiyle yargılanan kadın, "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" ve "hakaret" suçlarından 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası ile 3 bin 880 lira adli para cezasına çarptırıldı.Anadolu 19. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Ayhan Almila Kursar ile şikayetçi Fatma Dilara Aslıhan Yiğit ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) avukatları da hazır bulundu. Duruşmada, minibüs şoförü Mehmet Fatih Boğa tanık olarak dinlendi. Boğa, "Aracımda hemen arkamda oturan Fatma Dilara kardeşimiz, yanında oturan bir hocayla sohbet ediyordu. Sanık da arka koltukta oturuyordu. Fizikle ilgili hususu duyunca birden 'Atatürk sağ olsaydı siz başörtülü okuyamazdınız' gibi söz söyledi. Fatma Dilara'nın başörtüsüne sarılmış ve çekmişti. Başı açık kalmıştı." dedi.Sanık Kursar, "Ben olay anını tam hatırlayamıyorum. Arkadaş benim üstüme yürüdü. 'Sana soracağım' dedi. Ben onun başörtüsünü açtım. Ben sadece bağırdığımı hatırlıyorum. Pişmanım." dedi. Duruşmayı izleyen KADEM üyesi bir grup, "FatmaDilaraAslıhanİçinAdalet" yazılı pankart açtı.KADEM adına konuşan avukat Canan Sarı "Kültürel zemininde birlikte yaşama duyguları oldukça gelişmiş olan topraklarımızda, hoşgörü ortamından bizi uzaklaştıracak bu olaylara karşı dikkatli olmamız gerektiğini savunuyoruz" ifadesini kullandı.