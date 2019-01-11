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'de kamyon yoldaki çukura düştü

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.1.2019 11:12

Beşiktaş, Ortaköy'de kola yüklü kamyonun arka tekerleği elektrik kablolarının onarımı için açılan çukura düştü. Yükü boşaltılan kamyon başka bir kamyon tarafından çekilerek kurtarıldı.

Ortaköy'de kumpir satan dükkanlara sipariş üzerine içecek götüren kamyon, saat 10.00 sıralarında yolun altından geçen elektrik kablolarının onarımı için açılan çukura düştü. Arka tekerleği çukura gömülen aracı kurtaramayan sürücü, kola yüklü kamyonu boşalttı. Kamyon çelik halat yardımıyla başka bir kamyon tarafından çekilerek kurtarıldı.

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Ortaköy'de kamyon yoldaki çukura düştü
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