Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Sosyal medyanın tartışılan yemeği: Arabaşı çorbası

Sosyal medyanın tartışılan yemeği: Arabaşı çorbası

'in Günyüzü ilçesinde kış mevsiminin gelmesiyle beraber arabaşı çorbası da sofralarda yerini almaya başladı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.1.2019 10:52 Güncelleme Tarihi: 11.1.2019 11:07
Sosyal medyanın tartışılan yemeği: Arabaşı çorbası

Havaların soğumasıyla beraber hemen İç Anadolu yörelerinde hemen her evde pişirilen arabaşı çorbası, son günlerde sosyal medyada da gündem oluşturmuş durumda.

İNSANLARIN KAYNAŞMASINI SAĞLIYOR

İç Anadolu'da doğan ve hindi, kaz ve tavuk gibi kanatlı hayvanların etiyle pişirilen sıcak çorba ile soğuk hamurun buluştuğu yemek insanların bir araya gelerek kaynaşmasını sağlıyor. Genelde misafirlerle yenilen, yalnızca un ve sudan yapılmış çiğ hamurun yutulmasıya tüketilen çorba, maliyetinin düşük olmasından dolayı da fazlasıyla tercih ediliyor. Çorbadaki en önemli kurallardan birisi de hamuru ıslatırken çorbanın içerisinde düşüren bir sonraki arabaşını yapmakla görevlendiriliyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sosyal medyanın tartışılan yemeği: Arabaşı çorbası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN