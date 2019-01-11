Sosyal medyanın tartışılan yemeği: Arabaşı çorbası

Havaların soğumasıyla beraber hemen İç Anadolu yörelerinde hemen her evde pişirilen arabaşı çorbası, son günlerde sosyal medyada da gündem oluşturmuş durumda.

İNSANLARIN KAYNAŞMASINI SAĞLIYOR

İç Anadolu'da doğan ve hindi, kaz ve tavuk gibi kanatlı hayvanların etiyle pişirilen sıcak çorba ile soğuk hamurun buluştuğu yemek insanların bir araya gelerek kaynaşmasını sağlıyor. Genelde misafirlerle yenilen, yalnızca un ve sudan yapılmış çiğ hamurun yutulmasıya tüketilen çorba, maliyetinin düşük olmasından dolayı da fazlasıyla tercih ediliyor. Çorbadaki en önemli kurallardan birisi de hamuru ıslatırken çorbanın içerisinde düşüren bir sonraki arabaşını yapmakla görevlendiriliyor.