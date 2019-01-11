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Yolda karşılaştığı kadınlar 'ilişki' vaadiyle 500 lirasını dolandırdı

Olay, Atatürk Kent Meydanı yakınlarında meydana geldi. Yolda gördükleri yaşlı adamı gözüne kestiren kimliği belirsiz iki kadın önce yaşlı adamdan yardım istedi. Daha sonra yaşlı adama birlikte olma teklifinde bulunan kadınlar, yaşlı adamdan 500 lira isteyip birlikte olma teklifinde bulundu. Yaşlı adam da teklifi kabul edip 500 lirayı kadınlara verdi. Kadınlar parayı alıp kayıplara karışırken, Mehmet Ç. ise durumu polise bildirdi. Kayıplara karışan kadınları bulmak için emniyet görevlileri tarafından şehir merkezinde arama çalışması başlatıldı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.1.2019 16:37 Güncelleme Tarihi: 11.1.2019 16:38
Yolda karşılaştığı kadınlar 'ilişki' vaadiyle 500 lirasını dolandırdı

Olay, Aydın Atatürk Kent Meydanı yakınlarında meydana geldi. Yolda gördükleri yaşlı adamı gözüne kestiren kimliği belirsiz iki kadın önce yaşlı adamdan yardım istedi. Daha sonra yaşlı adama birlikte olma teklifinde bulunan kadınlar, yaşlı adamdan 500 lira isteyip birlikte olma teklifinde bulundu.

SOLUĞU POLİSTE ALDI

Yaşlı adam da teklifi kabul edip 500 lirayı kadınlara verdi. Kadınlar parayı alıp kayıplara karışırken, Mehmet Ç. ise durumu polise bildirdi.

Kayıplara karışan kadınları bulmak için emniyet görevlileri tarafından şehir merkezinde arama çalışması başlatıldı.

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Yolda karşılaştığı kadınlar 'ilişki' vaadiyle 500 lirasını dolandırdı
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