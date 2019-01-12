Aşırı kilo beyni küçültüyor

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İngiltere'nin Loughborough Üniversitesi tarafından yapılan çalışma, fazla kiloların beyni küçülttüğünü ortaya koydu. Araştırmada, 55 yaşlarındaki 9 bin 652 kişinin verileri incelendi. Katılımcıların yüzde 19'u Vücut Kitle Endeksi'ne (VKE) göre obez çıktı. MR incelemeleri sonunda VKE'si yüksek olanlar arasında bel kalınlığı daha fazla olan kişilerin, zayıflara kıyasla gri madde beyin hacimlerinin küçük olduğu görüldü. Bin 291 kişi arasında en küçük gri madde beyin hacmi 786 santimetreküp olarak ölçüldü. Vücut Kitle Endeksi normal sınırlar içinde kabul edilen 3 bin kişinin beyin hacmi ise 798 santimetreküp çıktı. Vücut Kitle Endeksi normal sınırlar içinde kabul edilen 3 bin kişinin beyin hacmi ise 798 santimetreküp çıktı. Araştırma heyetinden Mark Hamer, çalışmanın obezitenin beyin küçülmesiyle bağlantılı olabileceğini gösterdiğini kaydetti. DIŞ HABERLER