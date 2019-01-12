Buket’in tabutunu kadınlar omuzladı

BUGÜN NELER OLDU

Ukrayna'da kız arkadaşı ile birlikte kaldıkları evde öldürülen üniversite öğrencisi Buket Yıldız'ın (20) cenazesi memleketi Hatay'da gözyaşları arasında toprağa verildi. Buket'in beyaz gelinlikle örtülü cenazesini kadın cinayetlerine dikkat çekmek için kadınlar taşıdı.Ukrayna'nın Harkov kentinde arkadaşı Zeynep Hüsünbeyi (22) ile birlikte kaldıkları evde Hüsnü Can Çökmez tarafından 'canavarca hisle' öldürülen Buket Yıldız'ın cenazesi, Samandağ Devlet Hastanesi morgundan alınarak toprağa verileceği Asri Mezarlığa getirildi. Buket'in gelinlikle örtülü cenazesini cenaze arabasından alan kadınlar tabutu mezara kadar taşıdı. Genç kızın cenazesi gözyaşları arasında Samandağ Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Yakınları genç kızın mezarına kırmızı karanfiller bıraktı. Acılı anne Canan Yılmaz cenazede güçlükle ayakta durabildi.Zeynep Hüsünbeyi'nin cenazesi ise İzmir'de bugün toprağa verilecek. Ukrayna'da Harkov Ulusal Karazin Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğrenim gören Buket Yıldız ve Zeynep Hüsünbeyi, kaldıkları apartman dairesinde 31 Aralık gecesi, Yıldız'ın eski erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Hüsnü Can Çökmez tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. İki Türk kızının katil zanlısı Çökmez, olaydan 19 saat sonra İstanbul'da yakalanmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.Cenaze sonrası konuşan Buket Yıldız'ın babası Hikmet Levent Yıldız metaneti ve duygu dolu sözleriyle dikkat çekti. Baba Yıldız, "Cennet kadınların ayaklarının altında dediğimiz halde o cenneti yok etmeye çalışıyoruz. İnşallah bunlar son olur, azalır, bu canilere de en büyük cezalar gelir. Zanlı tutuklandı ama birçok yalan dolan ifadeler ile konuyu farklı bir noktaya getiriyor. Kızımın hayalleri vardı. Bu cani kızımın hayallerini çaldı. Bundan büyük suç olur mu? Sözün bittiği değil, başlamayacağı bir yerdeyiz. Kızımın hayallerini gerçekleştiremedik. Acımız çok büyük. Ama acılarımızı unutup kadın şiddetine karşı ne varsa ön plana çıkaracağız. İnşallah bunların daha büyük acılara dönüşmemesini sağlayacağız" dedi.