Egzersiz, kanser sonrası ölüm riskini azaltıyor

ABD'de bulunan Roswell Park Comprehensive Cancer Center araştırmacıları düzenli egzersizin kanser tedavisine etkilerini ortaya koyan bir araştırmaya imza attı. Araştırma kapsamında erken seviye ya da ileri seviyede kanser hastası olan 5 bin 800 kişi incelendi. Buna göre kanser teşhisinden önce ve hastalıktan kurtulduktan sonra düzenli olacak şekilde haftada 3 ile 4 arasında egzersiz yapan hastaların, diğerlerine göre yüzde 40 oranında daha düşük bir ölüm riskiyle karşılaştıkları belirlendi. DIŞ HABERLER