Egzersiz, kanser sonrası ölüm riskini azaltıyor

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ABD'de bulunan Roswell Park Comprehensive Cancer Center araştırmacıları düzenli egzersizin kanser tedavisine etkilerini ortaya koyan bir araştırmaya imza attı. Araştırma kapsamında erken seviye ya da ileri seviyede kanser hastası olan 5 bin 800 kişi incelendi. Buna göre kanser teşhisinden önce ve hastalıktan kurtulduktan sonra düzenli olacak şekilde haftada 3 ile 4 arasında egzersiz yapan hastaların, diğerlerine göre yüzde 40 oranında daha düşük bir ölüm riskiyle karşılaştıkları belirlendi. DIŞ HABERLER