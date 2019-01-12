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Eşini ve kayınvalidesini pompalı tüfekle vurdu

Giriş Tarihi: 12.1.2019
Eşini ve kayınvalidesini pompalı tüfekle vurdu
Malatya'da Merkez Battalgazi ilçesine bağlı Kemerköprü Mahallesi'nde yaşayan Ümit G. (38), ayrı yaşadığı eşi Sibel G'nin (30) babasının evine gitti. Ümit G., evde bulunan eşi Sibel ile kayınvalidesi Eşe Fatma Yıldırım'ı (55) av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Jandarma ve polis kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Sakarya'da da Yağcılar Mahallesi'nde yaşayan A.Ş. iddiaya göre tüfeğini temizlediği sırada yanlışlıkla eşi S.Ş.'yi vurdu. S.Ş. olay yerinde hayatını kaybederken A.Ş. gözaltına alındı.
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Eşini ve kayınvalidesini pompalı tüfekle vurdu
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