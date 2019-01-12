Meteoroloji'den son dakika hafta sonu hava durumu uyarısı! İstanbul'a ne zaman kar yağacak?

Dün İstanbul'da gün boyu yaşanan yağmur yağışıyla birlikte iş çıkış saatinde trafik yoğunluğu %75'e kadar çıkmıştı. Meteoroloji'den hava durumu konusunda son dakika uyarısı geldi! Geçtiğimiz haftayı yoğun kar yağışıyla kapatan İstanbullular için bir de yağmur uyarısı geldi! Dün olduğu gibi İstanbullular Cumartesi gününe de yağmurla uyandı, bugün İstanbul'da gün boyu yağmur yağışı bekleniyor. Pazar günü ise durum biraz daha farklı. Peki İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İşte hava durumu konusundaki ayrıntılar...

İSTANBUL'DA CUMARTESİ HAVA NASIL OLACAK?

İstanbullular plan yapmadan önce hafta sonu yani 12 Ocak Cumartesi ve 13 Ocak Pazar günkü hava durumu tahminlerini araştırıyor. İstanbul'da bugün şiddetli yağmur yağışı etkili olacak. Hava sıcaklığı en az 5 derece en yüksek de 7 derece olarak ifade ediliyor. %89 oranında yağış tahmin edilirken yağmur yağışı gün boyu sürecek.

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?