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'den hafta sonu uyarısı! 'a ne zaman kar yağacak?

Hafta sonu plan yapacaklar için 'den haberi geldi! Özellikle haftanın yorgunluğunu üzerlerinden atmak için hafta sonu planları yapan vatandaşlar konusundaki haberlere büyük önem veriyor. Hafta sonu hava nasıl olacak? sorusunun cevabını araştırıyor. Meteoroloji hava durumu konusunda bilgilendirme yaptı; geçtiğimiz haftayı yoğun kar yağışıyla geçiren 'da hava durumu nasıl olacak ? İşte il il bölge bölge hava durumu raporu....

Giriş Tarihi: 12.1.2019 08:01 Güncelleme Tarihi: 12.1.2019 08:04
Meteoroloji'den son dakika hafta sonu hava durumu uyarısı! İstanbul'a ne zaman kar yağacak?

Dün 'da gün boyu yaşanan yağmur yağışıyla birlikte iş çıkış saatinde trafik yoğunluğu %75'e kadar çıkmıştı. 'den konusunda uyarısı geldi! Geçtiğimiz haftayı yoğun kar yağışıyla kapatan İstanbullular için bir de yağmur uyarısı geldi! Dün olduğu gibi İstanbullular Cumartesi gününe de yağmurla uyandı, bugün İstanbul'da gün boyu yağmur yağışı bekleniyor. Pazar günü ise durum biraz daha farklı. Peki ? İşte hava durumu konusundaki ayrıntılar...

İSTANBUL'DA CUMARTESİ HAVA NASIL OLACAK?

İstanbullular plan yapmadan önce hafta sonu yani 12 Ocak Cumartesi ve 13 Ocak Pazar günkü hava durumu tahminlerini araştırıyor. İstanbul'da bugün şiddetli yağmur yağışı etkili olacak. Hava sıcaklığı en az 5 derece en yüksek de 7 derece olarak ifade ediliyor. %89 oranında yağış tahmin edilirken yağmur yağışı gün boyu sürecek.

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

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Meteoroloji'den son dakika hafta sonu hava durumu uyarısı! İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
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