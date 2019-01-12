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Oğlunu alet etti

’lere yerleştirdikleri cihazla vurgun yapan çete çökertildi. Çete liderinin dikkat çekmemek için bankamatiklerde yanında küçük çocuğunu bulundurduğu ortaya çıktı

EMİR SOMER
EMİR SOMER Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.1.2019
Oğlunu alet etti
İstanbul'da bankamatiklerin (ATM) beyinlerine yerleştirdikleri özel cihazlarla yüzlerce kişinin kart bilgilerini kopyalayan ve hesapları boşaltan çeteye operasyon yapıldı. Milyonlarca liralık vurgun yaptıkları saptanan 5 çete üyesi yakalandı. Operasyonu, İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri gerçekleştirdi. Şüpheliler, ATM'lerin incelenen güvenlik kamera görüntülerinden tespit edildi. Gözaltına alınan çete liderinin dikkat çekmemek için bankamatiklerde yanında hep oğlunu bulundurduğu ortaya çıktı. Çete liderinin de aralarında bulunduğu 5 çete üyesi İstanbul Emniyeti'ne getirildi. Bazı suç unsurlarına el kondu. Soruşturma kapsamında incelemeler sürüyor.
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Oğlunu alet etti
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