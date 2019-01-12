Osmanlı döneminden binlerce eşsiz kare

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ABD'de bulunan Getty Araştırma Enstitüsü, çalışmak ve ücretsiz indirmek için kullanılabilecek bir Osmanlı dönemi fotoğraf koleksiyonunu dijitalleştirdi. Getty Araştırma Enstitüsü, 1980'lerde Fransız koleksiyoncu Pierre de Gigord tarafından Türkiye'de yapılan seyahatler sırasında toplanan 19. yüzyıl ve 20. yüzyıl başlarına ait yaklaşık 6 bin Osmanlı dönemi fotoğrafını dijitalleştirdi. Koleksiyon, çevrimiçi olarak çalışmak ve ücretsiz olarak indirmek için hazır. Getty Araştırma Enstitüsü'nün bloğuna göre bu fotoğraflar, "Kent mimarisini, kentsel ve doğal manzaraları, bin yıllık uygarlığın arkeolojik alanlarını ve 100 yıldan fazla bir süre önce Osmanlı İmparatorluğu'nun son yıllarında yaşayan farklı insanların hareketli yaşamını betimleyen Osmanlı yaşamının çeşitli kesimlerini kapsıyor."Koleksiyon, 1878'de İstanbul silüetinin panoramik manzarasını oluşturmak için ayrı baskıların birlikte basılmasını gerektiren 10 parçalı Konstantinopolis panoramasını da içeriyor. Çekimler artık tamamen tek bir ekranda görülebilir. 82 cam levha negatifi, Osmanlı yaşamı sahnelerini belgeleyen 60 fotoğraf albümü ile dijital hale getirildi. Albümlerdeki her bir resim fotoğraflandı ve dijitalleştirildi, böylece izleyicilerin kaligrafi resim başlıkları ile birlikte detayları yakından görmeleri sağlandı.Fotoğraflar; pazarları, yıkım alanlarını, sokak satıcılarını, komutan, Enver Paşa gibi devlet görevlilerini de içeriyor. Dijital dosyalara Getty Research Institute kataloğu üzerinden veya Gigord Collection ile erişilebilir. Ne yazık ki, koleksiyonun iki kısmı, "bu projenin kapsamı dışındaydı" ve bu nedenle dijitalleştirilmedi. Bunlar arasında Osmanlı Devleti'nin modernleşmesini ve Türkiye Cumhuriyeti'ne geçişini belgeleyen basın fotoğrafları ve fotoğraf stüdyoları arşiv belgeleri yer alıyor. Bununla birlikte, bu malzemelere Los Angeles'taki Getty Araştırma Enstitüsü Özel Koleksiyonları'nı ziyaret ederek hâlâ erişilebilir.