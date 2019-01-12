Polis her yerde onu arıyor! Bebek arabalı kadınların peşinde...
İstanbul'da bebek arabasıyla yürüyen kadınların arkasından giderek ceplerinden cep telefonunu çalan hırsız güvenlik kameralarına yansıdı. Şu ana kadar çok sayıda kadının şikayetçi olduğu hırsızı yakalamak için polisin çalışması sürüyor.
Giriş Tarihi: 12.1.2019 12:47Güncelleme Tarihi: 12.1.2019 12:58
İstanbul'da bebek arabasıyla yürüyen kadınların arkasından giderek ceplerinden cep telefonunu çalan hırsız güvenlik kameralarına yansıdı. Şu ana kadar çok sayıda kadının şikayetçi olduğu hırsızı yakalamak için polisin çalışması sürüyor.