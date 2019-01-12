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her yerde onu arıyor! Bebek arabalı kadınların peşinde...

İstanbul'da bebek arabasıyla yürüyen kadınların arkasından giderek ceplerinden cep telefonunu çalan hırsız güvenlik kameralarına yansıdı. Şu ana kadar çok sayıda kadının şikayetçi olduğu hırsızı yakalamak için polisin çalışması sürüyor.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.1.2019 12:47 Güncelleme Tarihi: 12.1.2019 12:58
Polis her yerde onu arıyor! Bebek arabalı kadınların peşinde...

İstanbul'da bebek arabasıyla yürüyen kadınların arkasından giderek ceplerinden cep telefonunu çalan hırsız güvenlik kameralarına yansıdı. Şu ana kadar çok sayıda kadının şikayetçi olduğu hırsızı yakalamak için polisin çalışması sürüyor.

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Polis her yerde onu arıyor! Bebek arabalı kadınların peşinde...
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