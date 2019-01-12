'Kocam evde yok' deyip emlakçıyı eve çağıtmışı... Son dakika yaşananlar dehşet verici!

Antalya'da yaşanan olay ajanslara son dakika olarak düştü. R.D.B. adlı bir kadın, 2 ay önce daire satışı sırasında tanışıp arkadaşı olduğu A.Y.'yi kocam evde yok diyerek eve davet etti. Bu andan sonra yaşananlar ise adeta şok etkisi yarattı. Olay Pazartesi günü Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi'nde yaşandı.

'KOCAM İŞ GEZİSİNDE, 4 GÜNLÜK İŞİ ÇIKTI'

Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşanan olayda, Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ne şikâyetçi olan A.Y., bir inşaat şirketinde danışmanlık yaptığını ve 2 ay önce daire satışı sırasında tanışıp arkadaş olduğu R.D.B. adlı kadın tarafından gelen mesajda 'Kocam evde yok, 3-4 günlük işi çıktı' diyerek çağırıldığını ve gittiğinde yaşadığı korkunç olayı anlattı.