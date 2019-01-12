Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > 'Kocam evde yok' deyip emlakçıyı eve çağıtmışı... Son dakika yaşananlar dehşet verici!

'Kocam evde yok' deyip emlakçıyı eve çağıtmışı... Son dakika yaşananlar dehşet verici!

'dan gelen son dakika haberi vatandaşların kanını dondurdu! Emlak sektöründe çalışan R.D.B. adlı bir kadın, 2 ay önce daire satışı sırasında tanıştığı A.Y.’yi (49), ‘Kocam iş gezisine çıktı. 3-4 gün yok’ diyerek eve çağırdı. Bu gelişmenin üzerine yaşananlar ise şok etkisi yarattı. İşte yaşananlar…

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.1.2019 10:17 Güncelleme Tarihi: 12.1.2019 10:17
'Kocam evde yok' deyip emlakçıyı eve çağıtmışı... Son dakika yaşananlar dehşet verici!

'da yaşanan olay ajanslara son dakika olarak düştü. R.D.B. adlı bir kadın, 2 ay önce daire satışı sırasında tanışıp arkadaşı olduğu A.Y.'yi kocam evde yok diyerek eve davet etti. Bu andan sonra yaşananlar ise adeta şok etkisi yarattı. Olay Pazartesi günü ilçesi Sütçüler Mahallesi'nde yaşandı.

'KOCAM İŞ GEZİSİNDE, 4 GÜNLÜK İŞİ ÇIKTI'

Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşanan olayda, Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Büro Amirliği'ne şikâyetçi olan A.Y., bir inşaat şirketinde danışmanlık yaptığını ve 2 ay önce daire satışı sırasında tanışıp arkadaş olduğu R.D.B. adlı kadın tarafından gelen mesajda 'Kocam evde yok, 3-4 günlük işi çıktı' diyerek çağırıldığını ve gittiğinde yaşadığı korkunç olayı anlattı.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
'Kocam evde yok' deyip emlakçıyı eve çağıtmışı... Son dakika yaşananlar dehşet verici!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN