Tente faciasında 4 imama dava

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İstanbul Bakırköy'deki Ataköy 5'inci Kısım Camisi'nin bahçesindeki tentenin geçen yıl 10 Ocak'ta çökmesi sonucu 3 kişinin öldüğü 45 kişinin yaralandığı faciada imamlar hakkında Bakırköy Adliyesi'nde dava açıldı. Belediyenin şeritle kapattığı tentenin altına cemaati çağırıp namaz kıldırdıkları gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi imamları Mustafa Kavukluoğlu ve Mustafa Çiçek ile gerekli önlemleri almadıkları için cami imamları Adem Karabey ve Faruk Yazar hakkında taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İmamlar Kavukoğlu ve Çiçek'in pergola otomatik tente sisteminin belediye ekipleri tarafından şerit çekilerek kapatılmış olmasına ve uyarı anonsuna rağmen cemaati tente altına çağırdıkları ve içlerinden biri tarafından "hemen kılıp çıkarız" denildiği gerekçesiyle olayda asli kusurlu bulundu. Faciada işadamı Mustafa Ümit Şengezer (45), Zihni Ganiç ve Feruzan Eryürek (69) yaşamını yitirmişti.