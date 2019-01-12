Uğur’un kaskı Serpil’i kurtardı

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Kocaeli'nde bir temizlik aracına arkadan çarpan motosikletin sürücüsü Uğur Türkyılmaz (31) yaşamını yitirirken, kaskını verdiği nişanlısı Serpil Ateş (26) kazayı burnu bile kanamadan atlattı.İzmit D-100 kuzey yan yolundan Ankara istikametinde seyir halinde olan Uğur Türkyılmaz (31) idaresindeki motosiklet, Körfez Mahallesi mevkisinde Ahmet Balkan idaresindeki yol temizlik aracına arkadan çarptı. Kaskı olmayan sürücü çarpmanın etkisiyle başını kamyonun arkasına çarparak ağır yaralanırken arkasında bulunan nişanlısı Serpil A. (26) ise kazayı şans eseri yara almadan atlattı. Ancak motosiklet sürücüsü Uğur Türkyılmaz yaşamını yitirdi. Türkyılmaz'ın yakınları olay yerinde sinir krizi geçirirken yan yolda trafik bir süre kontrollü olarak verildi. Polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından Türkyılmaz'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Araç sürücüsü polis merkezine götürülürken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.