Yaralı köpek için karda 37 km gittiler

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Van'ın İpekyolu ilçe merkezine 37 kilometre mesafedeki Ortanca Mahallesi'nde yaşayan Fuat Eraygen'in sahibi olduğu köpek, kimliği belirsiz kişilerce av tüfeğiyle vuruldu. Köpeği yaralı halde bulan Eraygen, durumu Van Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne bildirdi. Köpeği kurtarmak için yola çıkan hayvan ambulansı, tipi ve kar nedeniyle ilerleyemedi. Karla mücadele ekipleri üç saat süren çalışmayla yolu açarak köpeğe ulaştı. Ekiplerin ilk müdahalesini yaptığı köpeğin vücudundaki av tüfeği saçmaları ameliyatla çıkartıldı. Eraygen, "Bu zorlu şartlarda kar ve fırtınada gelip köpeğime ilk müdahaleyi yaptılar. Belediyemizin hayvanlara karşı böyle duyarlı olması gerçekten mutluluk verici" dedi. AA