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2 kişiyi, sordukları adresi bilmedikleri için vuran 3 şüpheli yakalandı

Konya'da aynı mahallede yaklaşık 1 saat arayla 2 kişi silahlı saldırıya uğradı. Olay öncesinde kavga ettikleri kişileri arayan 3 şüphelinin, 2 kişiye adres sordukları adresi bilemeyince rastgele ateş açtıkları belirlendi. Polis şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.1.2019 16:00 Güncelleme Tarihi: 13.1.2019 16:16
2 kişiyi, sordukları adresi bilmedikleri için vuran 3 şüpheli yakalandı

Olay, önceki gece Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Tuzludeve Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Tamer Özkan'a (19), yanına yaklaşan minibüsün içindeki 3 kişi, adres sordu. Adresi bilmediğini söyleyince minibüsün içindekiler, Özkan'a ve çevreye rastgele ateş etti. Kurşunların isabet ettiği bir iş yerinin camları kırılırken, Özkan da kalçasından yaralandı. Silah sesini duyan mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Özkan, Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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2 kişiyi, sordukları adresi bilmedikleri için vuran 3 şüpheli yakalandı
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