Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Davaların süreleri kısalacak

Davaların süreleri kısalacak

düzenlemesiyle 3 yılı bulan sahtecilik davaları azami 4 ayda, rüşvet davaları ise 1 yılda tamamlanacak

ANKARA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.1.2019
Hükümetin yargılama süreçlerini kısaltmak amacıyla başlattığı Yargıda Hedef Süre Uygulaması çerçevesinde yargılama süreleri ciddi oranda kısalacak. Buna göre vatandaşın uzun yargılama süreleri nedeniyle en çok şikâyetçi olduğu rüşvet, resmi belgede sahtecilik, mala zarar verme, hakkı olmayan yerlere tecavüz davaları da en kısa sürede tamamlanacak. Buna göre resmi belgede sahtecilik davalarında ortalama bin 84 olan süre 150 güne düşürüldü. 777 gün süren rüşvet davaları ile bin 102 gün süren rüşvet davaları artık 300 gün içinde karara bağlanacak. 213 gün süren "hakkı olmayan yere tecavüz" davaları ise 60 günde sonuçlanacak.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Davaların süreleri kısalacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN