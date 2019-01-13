Davaların süreleri kısalacak

BUGÜN NELER OLDU

Hükümetinyargılama süreçlerini kısaltmak amacıyla başlattığı Yargıda Hedef Süre Uygulaması çerçevesinde yargılama süreleri ciddi oranda kısalacak. Buna göre vatandaşın uzun yargılama süreleri nedeniyle en çok şikâyetçi olduğu rüşvet, resmi belgede sahtecilik, mala zarar verme, hakkı olmayan yerlere tecavüz davaları da en kısa sürede tamamlanacak. Buna göre resmi belgede sahtecilik davalarında ortalama bin 84 olan süre 150 güne düşürüldü. 777 gün süren rüşvet davaları ile bin 102 gün süren rüşvet davaları artık 300 gün içinde karara bağlanacak. 213 gün süren "hakkı olmayan yere tecavüz" davaları ise 60 günde sonuçlanacak.