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Denize düşen hemşireyi dalış timi komutanı kurtardı

’da dondurucu soğukta denize düşen hemşireyi şans eseri olay yerine yakın oturan görevli Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma timleri komutanı boğulmaktan kurtardı

ÖZGÜR ÖZDEMİR
ÖZGÜR ÖZDEMİR Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.1.2019
Denize düşen hemşireyi dalış timi komutanı kurtardı
İlgınç olay Trabzon'un Ortahisar ilçesi Ayasofya mevkisinde dün sabah saatlerinde meydana geldi. Bir hastanede hemşire olarak çalışan Belgin Güner, kayalıklarda dengesini kaybedip, denize düştü. Vatandaşlar, polise haber verdi. Polis ekipleri, Trabzon Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı'ndan yardım istedi. Olay yerine yakın bir yerde oturan ve o sırada evde bulunan Trabzon Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı (DEGAK) timleri komutanı Astsubay Üstçavuş Abdullah Yeltirik, olayı öğrenince bölgeye gidip Güner'i kurtardı. Hastaneye kaldırılan ve durumu iyi olan Güner dengesini kaybedip düştüğünü anlattı. Astsubay Üstçavuş Yeltirik, vakit kaybetmemek için teçhizatını almadan kendi aracıyla sahile geldiğini belirterek, "Bilincini kaybetmeye başlamıştı. Vakit kaybedemezdim. Üzerimi çıkarıp suya atladım ve kurtardım. Vatandaşın güvenliği bizim canımızdan daha önemli" dedi.
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Denize düşen hemşireyi dalış timi komutanı kurtardı
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