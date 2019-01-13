Doğu’yu kar kapladı

Yurdun doğusunda soğuk ve karlı hava etkili olmaya devam ediyor. Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde günlerdir etkili olan kar yağışı sonrası kar kalınlığı yer yer 2 metreye ulaştı ilçe beyaz örtüye büründü. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ise inşaat işçiliği ve çobanlık yaparak geçimini sağlayan Mehmet Şerif Karahan, evinin önünde eksi 25 dereceye varan soğuk havada kardan F-35 savaş uçağı yaptı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 27 dereceye kadar düştüğü Ardahan'da akarsular, dereler, çeşmeler buz tuttu.

Soğuk hava nedeniyle yiyecek bulamayan kuşlar için yem bırakıldı. Tunceli'nin Nazımiye ve Pülümür ilçelerinde rahatsızlanan iki vatandaş, AFAD, UMKE ve 112 ekiplerinin ortak çalışmasıyla evlerinden alınarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Nazımiye ilçesi Günlüce Köyü'nde yaşayan 57 yaşındaki Necati Babayiğit rahatsızlanınca ailesi durumu 112 ekiplerine haber verdi. Köy yolunun kapalı olması nedeniyle 112 ekipleri de AFAD'dan yardım istedi. Ekiplerin, yaklaşık 3 saat süren ortaklaşa çalışması sonucu hasta vatandaşa ulaşıldı. İlk müdahalesi yapılan vatandaş ambulansla Nazımiye Entegre Hastanesi'ne kaldırıldı. Yine Pülümür İlçesi'ne bağlı Kocatepe köyünde rahatsızlanan 69 yaşındaki Ali Rıza Sarı da AFAD, 112 ve UMKE ekiplerinin yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Her iki vatandaşın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.