İkisi de şoför ama...

BUGÜN NELER OLDU

Bursa'nın, merkez Osmangazi ilçesinde özel halk otobüsü şoförü İbrahim Kavur'un yaşlı çifti darp ettiği idda edildi. Atatürk Caddesi'nde dün meydana gelen olayda yolcular Alev Güleç (68) ve eşi Hüseyin Güleç (73) butona basmadan inmek isteyen yoculara kapı açmadığı için şoför Kavur'u uyardı. Kavur, kendisine çantasıyla vurduğunu iddia ettiği Güleç'e tokat attı. Sürücü daha sonra da Hüseyin Güleç'i otobüsten indirip, dövdü. Olayın ardından sürücü, bölgeden ayrıldı. Güleç çifti, Bursa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Güleç'in burnunda kırık oluştuğu tespit edildi. Alev Güleç, "Yaşımızdan dolayı ücretsiz bindiğimiz için bize kötü davranıyorlar" dedi. Polis Kavur'u gözaltına aldı.Savcılıktan serbest bırakılan Kavur gazetecilere, "Düğmeye basılmadığı için kapıyı açmadım. Ortadan birisi "ne dırdır yapıyon lan" diyerek bana 'pz...k' dedi. Ben de cevap verdim. O sırada yanından biri kalktı, "eşi benim" diyerek çantayla kafama vurdu. Adama ben vuracaktım da tuttular beni vuramadım" dedi.BURSA'DA 30 yıllık taksi şoförü Fahrettin Akşar (55), aracında unutulan ve içinde 46 bin 730 lira bulunan poşeti sahibine teslim etti. Merkez Osmangazi ilçesinin Heykel semtinde önceki sabah taksi durağından Fahrettin Akşar yönetimindeki taksiye binen 70'li yaşlardaki kadın yolcu, merkez Yıldırım ilçesinde bulunan evine gitti. Kadın bankadan çektiği içinde 46 bin 730 TL olan poşeti arabada unuttu. Yaklaşık 30 dakika sonra poşeti fark eden Akşar, polise başvurup kadını buldu. Dekontun kontrol edilmesiyle paranın, adının açıklanmasını istemeyen kadına ait olduğu belirlendi. Polisin parayı teslim ettiği kadın, taksici Akar'a ve ekiplere teşekkür etti. DHA