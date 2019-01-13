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'den son dakika ve yağış uyarısı geldi! bugün hava nasıl olacak?

Genel Müdürlüğü'nden son dakika ve yağış uyarıları gelmeye devam ediyor. Özellikle pazar günü için dışarı çıkmak isteyen bireyler, hava durumu ile ilgili araştırmalarına devam ediyorlar. Ocak ayının ortasına girdiğimiz bu günlerde soğuklar etkisini göstermeye başladı. Geçtiğimiz hafta neredeyse tüm yurt genelinde kar yağışı etkili olurken, bu hafta özellikle Marmara ve Ege bölgelerinde çok fazla kar yağışına rastlamadık. Sağanak yağmurların etkili olduğu bu günlerde, bireyler evden dışarı çıkmadan önce 'Bugün hava nasıl olacak' sorusuna yanıt arıyorlar. Biz de sizler için bu sorunun cevabını hazırladık...

Giriş Tarihi: 13.1.2019 08:35 Güncelleme Tarihi: 13.1.2019 08:37
Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve yağış uyarısı geldi! İstanbul bugün hava nasıl olacak?

Genel Müdürlüğü'den ve sağanak yağış uyarıları gelmeye devam ediyor. Kimi vatandaşlar saatler önceden hava durumu ile ilgili araştırmalarını yaparken, kimisi ise evden çıkmadan son dakika araştırmalarını yapıyorlar. Geçtiğimiz hafta yurt genelinde, etkili kar yağışı görülürken bu hafta ise tam aksine neredeyse birçok bölgede kar yağışı etkisine rastlanmıyor. Ancak Meteoroloji Genel Müdürlüğü bu sefer ise yoğun yağmur ve sağanak yağış ile ilgili uyarılar yapmaya devam ediyor. İç Anadolu ve Doğu bölgelerinde yer yer kar yağışına rastlansa da özellikle batı kesimlerde kar yağışı gözükmüyor. Bu durumlar üzerine pazar gününü ailesi, arkadaşları ile geçirecek bireyler 'bugün hava nasıl olacak' sorusuna yanıt arıyorlar. İşte bu sorunun yanıtı...

İSTANBUL BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen bilgiler ve veriler doğrultusunda yurt genelinde hava durumu ve yağış uyarılarını haberimizde sizler için derledik. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'den gelen hava durumu ve kar yağışı raporları ile ilgili tüm detaylar...

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Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve yağış uyarısı geldi! İstanbul bugün hava nasıl olacak?
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