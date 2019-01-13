Paris’te patlama

BUGÜN NELER OLDU

Fransa'nın başkenti Paris'te meydana gelen şiddetli patlamada 3 kişi öldü 46 kişi de yaralandı. Dün sabah saatlerinde gerçekleşen patlamanın 9'uncu bölgedeki bir fırında yaşandığı kaydedildi. Yetkililer, ilk etapta fırında yangın çıktığı ve hemen ardından büyük bir patlama meydana geldiğini aktardı. Fransız medyasında yer alan haberlere göre, gaz kaçağından kaynaklanan patlamada 2 itfaiye eri can verdi, 10'u ağır olmak üzere 47 kişi de yaralandı. Daha sonra açıklama yapan İspanyol yetkililer ise patlamada yaralanan 1 ispanyol turistin de hayatını kaybettiğini duyurdu. Çevrede bulunan ev, dükkân ve araçlarda ciddi hasarlar oluştu. Fırının bulunduğu binanın üst katlarında mahsur kalan insanlar, itfaiye merdiveniyle tahliye edildi.