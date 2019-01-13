Yeni banliyö hattında kaza

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul'dayapımı devam eden banliyö tren hattında, demir yolu taş döşeme aracı ile elektrik hattı döşeyen araç çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Olay, önümüzdeki aylarda açılması beklenen Gebze - Halkalı Banliyö tren hattında dün sabah meydana geldi. İddiaya göre, aynı ray üzerinde çalışmaları devam eden araçlardan taş döşeme aracı Halkalı'dan, elektrik hattı döşeyen araç ise Sirkeci yönünden hareket etti. Florya durağına yaklaştıkları sırada, duramayan 2 araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle taş döşeme aracı, elektrik hattı döşeyen aracı yaklaşık 100 metre sürükledi. Bu sırada, elektrik hattı döşeyen araçta bulunan 3 kişi kabin içinde sıkıştı. Taş döşeme aracı sürücüsünün ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, araç içinde sıkışan yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar daha sonra sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.