8 yıllık ‘Hayalet’ yakayı ele verdi

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İstanbul Polisi, yıllardır insanların hayatını karartan "Hayalet" kod adlı azılı hacker Ceyhun T.'yi özel kurulan 10 kişilik bir siber timin çalışmasıyla ele geçirmeyi başardı. Siber korsan Ceyhun T., yapımcı kimliğiyle de tanınan spor eğitmeni İhsan Tarkan'ın 2010'da çalınan ehliyetine fotoğrafını yapıştırdı. Kimlik bilgileriyle suç işlediği Tarkan'ı şüpheli yaptı. Sonunda yakayı ele verdi ve cezaevine konuldu. İşte 115 suç sığdırdığı 8 yılda cep telefonu dahi kullanmayan "Hayalet"in suç hikâyesi:Her şey 2010'da Survivor yarışmasına katılan, yaptığı spor eğitmenliğinde "Ünlülerin Hocası" olarak adlandırılan ve televizyon program yapımcılığı yapan 38 yaşındaki İhsan Tarkan'ın 2010'da cüzdanının ünlülerin uğrak yeri olan bir spor salonunda çalınmasıyla başladı. İddiaya göre; "Hayalet" kod adlı dolandırıcı Ceyhun T. (43) İhsan Tarkan'ın ehliyetine kendi fotoğrafını yerleştirdi. İddiaya göre ilk suçunu 2010 Şubat'ta işleyen lise mezunu Ceyhun T., internet merakı ile siber dolandırıcılıklara başladı. Kendisine ait bilgisayarı olmayan Ceyhun T.'nin tüm suçları internet kafelerden sahte hesaplarla gerçekleştirdiği öne sürüldü. Bekâr olan Ceyhun T., suçları Tarkan'ın ehliyetiyle işledi. Kimlik bilgileri ile işlenen 4 dolandırıcılık suçu, Tarkan'ın adli siciline işlendi.İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şubesi Polisleri, titiz bir çalışma başlattı. 10 kişilik özel bir "Siber İnfaz Timi" kuruldu. Siber Dedektifler hem sanal dünyada hem sahada iz sürdü. Ceyhun T.'nin 8 yıllık suç kariyerine operasyonla nokta konuldu. İddialara göre; "Hayalet" kod adlı Ceyhun T.'nin, Tarkan'ın çalınan ehliyeti ile bir yıl önce Esenyurt'ta lüks bir sitede yer alan bir rezidansta daire kiraladığı tespit edildi. Yapılan operasyonla ele geçirilen Ceyhun T., Metris Cezaevi'ne gönderildi. İddiaya göre Ceyhun T., yüzlerce kişiyi internet üzerinde sahte ilanlar vererek ve peşinatlar toplayarak dolandırdı ve internet üzerinde hesaplarını ele geçirerek para topladı. 115 suç dosyasından arandığı öne sürülen Ceyhun T.'nin işlediği 4 suçtan kesinleşmiş 5 yıl 6 ay hapis cezasının bulunduğu da belirtildi. Tutuklanan şüpheli Ceyhun T.'nin diğer 111 suçtan yargılanmasının devam edeceği belirtildi.