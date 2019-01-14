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'da akılalmaz olay! Kimse gözlerine inanamadı

'ın Kahta ilçesinde akaryakıt istasyonunun girişinde mıcır yüklü , beton zemin çökünce çukura düştü.

Giriş Tarihi: 14.1.2019 21:10 Güncelleme Tarihi: 14.1.2019 21:19
Adıyaman'da akılalmaz olay! Kimse gözlerine inanamadı

Olay, Kahta- karayolu Karşıyaka Mahallesi Filistin Caddesi üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Karayollarının yol çalışması için Filistin Caddesi'nin karşısına dolgu malzemesi olarak mıcır taşıyan , akaryakıt istasyonunun içinden yolun karşısına geçmek istedi. Nusret Aydın'ın kullandığı 02 AAC 555 plakalı kamyon ilerlerken akaryakıt istasyonunun beton zemini çöktü. Tonlarca ağırlığındaki mıcır yüklü kamyonun ağırlığına dayanamayan beton zeminde geniş bir çukur oluştu.

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Adıyaman'da akılalmaz olay! Kimse gözlerine inanamadı
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